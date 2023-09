Il calciomercato in Italia si è chiuso venerdì sera alle ore 20. La rosa dellaperò è rimasta più lunga rispetto ai desideri di Massimiliano. Lo stesso tecnico livornese alla vigilia della gara contro l'Udinese confermava in conferenza stampa: "Fino al 2 settembre possono accadere tante cose, ma vanno fatte valutazioni sul numero di giocatori da tenere. C'è chi ha bisogno di giocare. Magari li valuteremo insieme a Giuntoli e Manna per capire qual è il percorso migliore da far fare ai giocatori.". Rosa che però è composta attualmente da 25 giocatori, con il mercato concluso. Le cose però potrebbero cambiare...Il mercato in Italia è chiuso, ma i. Non da escludere quindi qualche ipotetica partenza last minute. Chi sono però i giocatori che rischiano di trovare meno spazio e che rischiano anche di essere considerati possibili partenti nel mercato di gennaio? L'elenco è tutt'altro che corto. Si pensi ad esempio a Filipche in questo avvio di stagione non è mai sceso in campo, mentre nella scorsa stagione era tra i più impiegati. Non solo però, anche chi ha deciso di restare come Hans, a lungo accostato alla Salernitana per un ulteriore prestito, rischia di trovare poco spazio.Nel reparto avanzato le alternative a Dusan Vlahovic non mancano, ma lo spazio a loro disposizione è sempre meno, Moiseed Arekinfatti potrebbero ritrovarsi con un minutaggio decisamente basso. Attenzione anche al giovane Samuelrimasto a Torino nonostante i numerosi interessi, che si ritrova a giocarsi il posto con Andrea Cambiaso e Filip Kostic. A centrocampo non solo Nicolussi, anche Fabio, esploso nella scorsa stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri, rischia di non avere spazio sufficiente.