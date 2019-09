Il mercato è finito un paio di giorni fa, ma in realtà ha solo lasciato spazio a un altro, quello successivo, anche se non ancora ufficialmente aperto. Sì, perché la programmazione in vista dell'estate prossima è già cominciata, pur non entrando nel vivo, per il momento: la Juve ragiona sul futuro e così, tra un caso Emre Can e la questione esuberi ancora da risolvere, pensa ai prossimi colpi. Quelli che riguardano i top player, che potrebbero arrivare anche a parametro zero.



I PROFILI - ​Il primo nome è quello di Ivan Rakitic, che ha sperato fino all’ultimo giorno di mercato di trasferirsi alla Juventus, come raccontato nei giorni scorsi anche da un suo amico, e che potrebbe diventare il colpo del futuro. Il Barcellona lo ha tenuto, ma non è più tra i primi della lista, così dopo l'accordo saltato i club potranno ritrovarsi e parlarne. Ma non c'è solo lui. L'altro nome molto interessante - Eriksen - arriva dall'Inghilterra, dove tutti parlano di un suo approdo alla Juve nel 2020, a parametro zero. E l'addio l'ha confermato anche lui, proprio ieri: "Devo confermare tutto: avevo l'idea di andare via da qui, non me ne pento. Nel calcio però non sai mai cosa può accadere, alla fine sono rimasto a Londra. Vorrei poter scegliere come si fa in Football Manager, ma la realtà è un'altra. Non seguo i rumors, sono anni che mi accostano a tutti. Il contratto in scadenza fa aumentare le voci". Via di nuovo, è sempre calciomercato.