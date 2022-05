Un centrocampista, giovane ma sufficientemente pronto, dovrà esserci nel roster della prossima stagione. Perché Max Allegri vuole una Juve che sappia iscriversi da subito alla lotta scudetto ed è convinto che sia quello il reparto in cui bisognerà investire maggiormente. Ma non ci saranno rivoluzioni, un grande acquisto arriverà, due se dovessero esserci cessioni eccellenti. Poi però ci sarà spazio almeno per un elemento di prospettiva, uno di quei giovani centrocampisti che si stanno facendo spazio, per quanto abbiano storie e ambizioni differenti. A fine stagione verrà fatto un punto della situazione per valutare il progetto legato a Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli, Filippo Ranocchia e Fabio Miretti: uno, forse, resterà, per gli altri bisognerà trovare una soluzione.



Scopri tutto in gallery