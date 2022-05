Come racconta Gazzetta, ora la sensazione è che la Juve sia a un bivio del mercato. Pogba è vicinissimo e, sulla carta, mette assieme tutte le esigenze del club. È un giocatore di talento, con personalità, capace di portare la pericolosità che serve al centrocampo. Le motivazioni in teoria ci sono: allo United è finita male, Paul ha guadagnato tanto ma ha ancora pagine da scrivere nella carriera. Se però Allegri e la dirigenza decidessero di aggiungere Di Maria al Polpo, la Juve avrebbe investito molto a livello di ingaggi - sarebbero circa 25 milioni lordi in una stagione per due soli giocatori - e nulla per i cartellini.