. Giocare o meno le Coppe cambierà sia il budget sia le strategie di mercato della, che se il prossimo anno non avrà impegni internazionali dovrà di fatto dare vita a una vera e propria rivoluzione, senza potersi "accontentare" di qualche ritocco per migliorare la squadra (perché, in ogni caso, la linea sarà quella della sostenibilità e della "freschezza", in termini anagrafici).- Come spiega La Gazzetta dello Sport, se Juansaluterà - come appare probabile - Andrearientrerà in prestito dal Bologna. Con l'infortunio di Mattia, però, sarà necessario avere anche un altro laterale, con Ivanin cima alla lista dei desideri in caso di Champions; senza Europa, invece, occhio alle occasioni in prestito come Noussairdel Bayern Monaco. Per quanto riguarda la zona centrale, qualora il budget fosse più consistente i preferiti sarebbero Paudel Villarreal e Giorgiodell'Atalanta, mentre come alternative "low cost" piace l'ex Empoli Mattia, con l'ulteriore possibilità di "promuovere" dalla Next Gen il 18enne Dean- Per quanto riguarda gli altri due reparti, il primo nome per rinforzare la mediana - con o senza Coppe - resta Davidedel Sassuolo, per cui i discorsi vanno avanti da mesi. Un altro posto è "prenotato" da Nicolò, che andrebbe a sostituire Leandro, mentre per l'attacco rimane viva l'ipotesi Gianluca, che potrebbe lasciare il West Ham anche in prestito: l'azzurro potrebbe occupare la "casella" lasciata vuota da un eventuale partente, considerando che Dusanè nel mirino di diverse big europee e sarebbe il primo indiziato a salutare di fronte alla necessità di fare cassa. Tutti discorsi, comunque, che dovranno essere affrontati una volta che si avrà la certezza del destino della squadra. Quest'anno più che mai l'Europa può cambiare tutto.