Tra Juve in difficoltà, trattative per il rinnovo che non si sbloccano e annata in cui ha visto pochissimo il campo, il futuro di Paulo Dybala è tutto ancora da scrivere e la posizione della Juventus è abbastanza chiara: se il cartellino della Joya potesse tornare utile per uno scambio di livello, la storia tra Dybala e la Vecchia Signora si può pure concludere al termine di questa stagione. Ma quali sono le possibili destinazioni e chi sarebbero le contropartite tecniche che approderebbero in bianconero?

Qui di seguito tutte le opzioni, dalle più concrete a quelle che ad oggi sono solo suggestioni: