Nonostante pochi mesi fa, tutti gli 11 club coinvolti (tra cui i bianconeri) e i 58 dirigenti indagati, furono prosciolti in quanto è stato decretato che non esiste un criterio oggettivo per la valutazione dei giocatori. Di questo argomento, ne parla il Messaggero,Il problema, spiega il quotidiano, "non è andare alla ricerca di plusvalenze ma farle con giovani sconosciuti ,gonfiando oltremodo i costi delle cessioni"realizzati tramite queste operazioni.Per stabilire il plusvalore che la Juve avrebbe dato ad alcuni giovani, il Messaggero ha confrontato il costo delle cessioni con il valore dei giocatori coinvolti dato da Transfermarkt.con Rovella che fece il percorso inverso. I(250mila secondo Transfermark) mentre Portanova 10 milioni (10 volte più del valore 'reale' in quel momento). Non solo però, al centro dell'attenzione anche il trasferimento di(rispettivamente ceduti per 1,7 e 1,3 milioni). A far discutere anche lo scambio con il Manchester City tra Pablo Taboada Moreno e Felix Correia, entrambi valutati 10 milioni. CInfine, le altre operazioni citate dal quotidiano riguardano, ceduto alla Sampdoria per 1 milione (+900% rispetto al prezzo attribuito da Transfermark),(passato al Basilea per 4 milioni),(ceduto al Barcellona per 8 milioni, ovvero il 500% in più del valore attributo dal sito di riferimento) e(al Pescara per oltre 2 milioni).