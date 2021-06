Tra le tante esigenze di mercato della Juventus c’è anche la ricerca di un secondo portiere. Donnarumma andrà al Paris Saint-Germain (presto le visite mediche), Szczesny è stato confermato da Allegri e Buffon è tornato al Parma. Per questo servirà un vice per il polacco. Stando a quanto riporta Tuttosport, nel mirino della Juve ci sarebbero Sirigu, Ospina e Mirante, mentre il club è al lavoro per il rinnovo di Carlo Pinsoglio.