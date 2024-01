Ceduto Filippo Ranocchia, si aspetta l'arrivo di Tiago Djalò. Aspettando di capire come e se Moise Kean possa effettivamente andare via in prestito, il tempo scorre e per il resto sembra davvero poter diventare Federico Bernardeschi l'opportunità da cogliere sul mercato di riparazione dopo aver valutato diversi centrocampisti (tanti e importanti). È però sul mercato del futuro, quello dei giovani di prospettiva, che la Juve continua a lavorare con particolare attenzione. La si potrebbe definire una caccia ai “nuovi Yildiz” se solo non ci fosse la consapevolezza che un altro Kenan Yildiz, semplicemente, non ci possa essere in circolazione. Comunque la strada è tracciata, la Juve continua a batterla con l'obiettivo unico di anticipare la concorrenza. E con la forza di chi ha un progetto vincente che ora convince i giovani di talento a scegliere la Juve rispetto ad altri top club, anche più in vista o magari più ricchi in questo momento storico. Da Adzic in poi, ecco alcuni nomi su cui la squadra guidata dalla coppia Giuntoli-Manna sta lavorando con particolare attenzione.Scopri tutto in gallery