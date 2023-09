Il mercato della Juve si è concluso ormai come tutti sanno. È arrivato Timothy Weah, è stato riscattato Arek Milik, sono rientrati dai prestiti Andrea Cambiaso e Hans Nicolussi Cavigilia. Per il resto, più per forza che per scelta, è stato un lavoro di consolidamento e di contenimento costi, che andrà avanti anche nei prossimi mesi. Ma l'area mercato bianconera guidata da Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna per quel che riguarda la prima squadra, con Claudio Chiellini al timone della Next Gen e Matteo Tognozzi a capo dell'area scouting, ha lavorato comunque in maniera attiva in prospettiva futura. Basti pensare ai colpi Facundo Gonzalez o Livano Comenencia, solo i più onerosi e suggestivi in un'estate che ha visto la Juve assicurarsi diversi talenti o potenziali tali su scala internazionale. E su questa via che si continua quindi a lavorare, con la rete di osservatori sempre in moto soprattutto a centrocampo per visionare (continuare a visionare) obiettivi giovani o giovanissimi, ma già pronti per la prima squadra. Anche in questi giorni.Scopri quali in gallery