La Juventus può sacrificare sul mercato Daniele Rugani, ultimo nelle rotazioni del pacchetto difensivo. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, sul centrale c’è il Rennes su impulso del direttore generale Florian Maurice, che lo desidera fin dai tempi del Lione. Non solo Francia, perché Paratici ha provato a proporlo in Inghilterra, all’Arsenal, dove lo scambio con Bellerin non ha mai preso quota. In Spagna c’è il Valencia, che ha messo nel mirino anche Mattia De Sciglio.