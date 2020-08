Rientrerà dal prestito dal Genoa, ma il suo futuro alla Juventus è segnato. Mattia Perin tornerà alla casa base solo di passaggio, magari per salutare qualche compagno di squadra amico, ma il suo destino è lontano da Torino. Come riporta Calciomercato.com, il classe ’92 gode dell’interesse della Roma, che ha messo nel mirino anche Gollini per rimpiazzare il deludente Pau Lopez, e dell’Atalanta, squadra dove risiede un obiettivo di Fabio Paratici, ovvero Robin Gosens.