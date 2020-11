2









Quando veste la maglia della Nazionale, Federico Bernardeschi ritrova fiducia, giocate e gol, come quello segnato contro l’Estonia. Adesso la missione sarà riproporre questa sua versione anche con la maglia della Juventus. Tuttosport spiega la sua situazione di mercato: “Sono arrivate delle richieste per Bernardeschi, cercato in Spagna e in Inghilterra: niente che possa interessare all’azzurro, che non sembra intenzionato a lasciare la Juventus a gennaio. Anche il suo contratto scade nel 2022, ma parlerà di futuro con la Juventus verso la fine della stagione”.