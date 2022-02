Il futuro di Matthijs de Ligt alla Juventus è sempre più avvolto nel mistero. Il classe 1999 potrebbe, infatti, lasciare il club bianconero al termine di questa stagione con il Chelsea in pole position per il suo acquisto. I londinesi, riporta il quotidiano El Nacional, avrebbero ormai superato il Barcellona nella corsa all'ex Ajax, dal momento che potrebbero offrire molto di più alla Juve per il suo cartellino. E la Juve? Aspetta un'offerta davvero importante per lui.