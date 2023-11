Il futuro di De Paul potrebbe intrecciarsi con quello di Hojbjerg, altro nome che piace alla dirigenza bianconera. Il danese del Tottenham non sta giocando con continuità e non sarebbe così dispiaciuto di cambiare aria, ma il club inglese non ha ancora dato l’ok alla sua cessione. Siasiacostano non meno di 30 milioni di euro, la Signora invece preferirebbe prendere a gennaio un giocatore in prestito. Tra i papabili resta pure Lazar Samardzic dell’Udinese, che però è più trequartista che centrocampista e rispetto agli altri due è più giovane (21 anni) e con meno esperienza. Lo riporta Gazzetta.