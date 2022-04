Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juventus da mesi segue un’altra strada e il mercato 2022 si annuncia a due velocità. "Da un lato, arriverà almeno un giocatore di esperienza internazionale e Angel Di Maria è un nome da considerare: non è un trascinatore ma in campo ha visto e affrontato di tutto. Dall’altro, il processo di ringiovanimento continuerà", dopo la linea tracciata con gli arrivi di Locatelli, Vlahovic, Kean, Kaio Jorge. Pronostico di fine aprile: la Juve 2022-2023 avrà due, se non tre inediti.