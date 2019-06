Sono 2 minuti e 41 secondi intensi quelli che la Juventus ha condiviso con tutti i tifosi bianconeri, in riferimento alla presentazione di Maurizio Sarri in conferenza stampa, nella giornata di ieri. Dapprima le parole del nuovo tecnico bianconero, che ha preso il posto di Massimiliano Allegri, poi il giro d'ordinanza all'Allianz Stadium, negli spogliatoi e nella sala trofei. Sarri, così come tutti i tifosi, si augura di poterne aggiungere di nuovi a partire dalla prossima stagione. In particolare, quella Champions League che ormai sfugge da oltre 23 anni.