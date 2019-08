"Villar Perosa è il Natale della Juventus", ha detto ieri Fabio Paratici al termine della partita tra la prima squadra di Maurizio Sarri e la Primavera, terminata sul 3-1 dopo 51 minuti di gioco in seguito all'invasione dei tifosi sul campo. Per capire il perché basta dare un'occhiata al meraviglioso video pubblicato dal club bianconero tramite YouTube, in cui è riassunta l'intera giornata di Villar: dall'accoglienza dei tifosi all'arrivo del pullman, alla partita, alla festa finale. Godetevi tutto qui: