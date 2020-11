L'obiettivo di Pirlo? Trovare equilibrio. Dare una dimensione alla squadra. Poi? Riprendere con gli esperimenti, a partire dal tridente pesante con Morata, Ronaldo e Dybala. Scrive Tuttosport: "Ieri il tecnico ha detto che l’argentino ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, lasciando ovviamente intendere che reputa Dybala non ancora lontano da una buona forma, ma nello stesso tempo che vuole fargliela raggiungere al più presto perché è evidente che questa Juventus non può fare a meno del migliore Dybala. Questione di alternative consistenti in una stagione che propone periodi come quello iniziato sabato (una partita ogni tre giorni per un mese e mezzo), ma anche della grande tentazione di schierare il tridentone, quello con Ronaldo, Morata e Dybala tutti insieme, schierando una potenza di fuoco spaventosa per qualsiasi avversario".