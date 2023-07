La notizia ha iniziato a diffondersi con indiscrezioni dalla Spagna pochi istanti dopo le 19.00, mentre il comunicato ufficiale è stato diramato circa 15 minuti dopo. L'annullamento dell'amichevole traprevista alle 4.30 della notte italiana tra sabato e domenica è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Nessuno, del resto, poteva prevedere una causa di forza maggiore come un, capace di mettere letteralmente ko buona parte della squadra blaugrana, come confermato poi dal presidente Joanche, in un video messaggio condiviso sui canali social del club , ha anche ribadito l'impossibilità per le due formazioni di riprogrammare un altro incontro, stante il fitto programma di impegni della tournée americana.- La Juve ora, salvo ulteriori cambiamenti, affronterà ila Carson (il 28 luglio alle 4.30, ora italiana) e a seguire ila Orlando, in Florida (il 3 agosto all'1.30). Nel frattempo, per ovviare alla cancellazione della prima uscita, ha optato per svolgere un allenamento - a porte chiuse - aldi Santa Clara, in California, riprogrammato alle 18.30 di sabato 22 luglio (le 3.30 di domenica 23 nel nostro Paese). Rimangono però aperte alcune questioni, legate a quelli che, in fin dei conti, sono i veri motivi che hanno spinto i bianconeri a partire per l'America, e dunque l'esposizione del marchio e il suo (ri)lancio negli States:Tutte domande a cui, almeno per ora, non è possibile dare una risposta chiara. Certamente - considerando anche il ritardo del volo di ieri da Caselle, che ha fatto saltare la prima conferenza stampa di Massimilianooltreoceano e l'allenamento aperto a stampa e tifosi locali - non si può dire che losia iniziato sotto i migliori auspici...