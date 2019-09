Il Brescia non batte la Juventus dal 2002, quando a sugellare il 2 a 0 delle Rondinelle furono le reti di Schoop e Igli Tare, come riportato sul sito ufficiale Juventus.com. Successo datato, che resta anche l'unico ottenuto in Serie A dai lombardi sui bianconeri. Dato che potrebbe restare ancora valido anche stasera, vista la propensione alla vittoria della Juventus contro le neopromosse. Solo la Sampdoria nel 2013 ha fermato la Juve, che in questa particolare classifica conta 14 successi e appena 4 pareggi. A confermare statisticamente le possibilità di successo per stasera, c'è anche il giorno della partita: per ritrovare l'ultima sconfitta bianconera di martedì, bisogna tornare indietro al 1961 (nelle ultime 9, invece, 5 vittorie e 4 pareggi). Un solo precedente, invece, tra i due tecnici in panchina: l'unico scontro tra Sarri e Corini risale al 2014, quando l'Empoli del tecnico toscano non è andato oltre l'1 a 1 contro il Chievo dell'ex regista.