La Juventus guarda con interesse gli sviluppi in casi Napoli per quanto concerne il reparto offensivo. Piace Llorente, la cui cessione è attualmente bloccata a causa degli infortuni di Osimhen e Mertens, piace anche Milik, per il quale De Laurentiis chiede circa 18 milioni di euro nonostante il suo contratto scada a giugno. Dalla Francia emerge una nuova pretendente: come riporta RMC Sport, sarebbe entrato nella corsa per l’attaccante polacco anche il Marsiglia, determinato ad offrirgli spazio nella seconda parte di stagione. Sull’ex Ajax c’è anche l’Atletico Madrid, che ha appena salutato Diego Costa.