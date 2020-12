Il mercato di gennaio potrà essere anche l’occasione per accelerare eventuali discorsi per mettere le mani su talenti tutti da scoprire. Può essere il caso di Yusuf Demir, trequartista del Rapid Vienna accostato alla Juventus e non solo. Stando a quanto riporta 101greatgoals.com, il Manchester United si sarebbe iscritto alla corsa per il classe 2003, determinato a non farsi sfuggire questo gioiellino che piace anche a Barcellona e Ajax.