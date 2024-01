. In particolare, è il Manchester United ad aver messo gli occhi sul difensore brasiliano, che a dicembre ha prolungato il suo contratto con la Juventus fino al giugno 2028. A caccia di un nuovo centrale, visto che per ragioni fisiche e tecniche ten Hag non è soddisfatto dei giocatori che ha a disposizione, il club inglese vuole sondare il terreno per un super colpo. Non ci sono stati ancora contatti diretti tra i due club, ma qualcosa si sta muovendo.La Juventus non ha nessuna intenzione di ascoltare proposte e privarsi di lui in questa finestra di mercato, così ogni discorso verrà eventualmente rimandato all'estate, anche perché Bremer è sempre più punto di riferimento per il reparto e l'uomo su cui costruire il futuro lì dietro. Non incedibile, ma sicuramente non in vendita, con la Juve che vuole farsi trovare pronta se dovesse arrivare un'offerta dal Manchester United. In questo senso, ecco che spunta già il prezzo: non inferiore ai 70 milioni di euro di base fissa, molto più dei ​41 milioni di euro più 8 di bonus, legati a determinati obiettivi e condizioni, pagati dalla Juve al Torino. L'alternativa per lo United corrisponde a un altro ex bianconero, ovvero Matthijs de Ligt. Il centrale olandese classe 1999, ora al Bayern Monaco.