Il"rimpiange" Adrien. Sì, è proprio questa la sensazione a Old Trafford, dove nel momento in cui è saltata la trattativa per il centrocampista francese si è deciso di puntare su, investendo 70 milioni di euro con la certezza - o quasi - di andare a prendere un "pesce grosso". Peccato che ora il brasiliano, come racconta TMW, sembra a un passo dalla cessione a gennaio, dopo un'esperienza poco felice nel club inglese. Dall'altra parte, invece, il classe 1995 è sempre più un punto di riferimento per ladi Massimiliano Allegri, che non a caso punta a rinnovargli nuovamente il contratto in scadenza a fine stagione.