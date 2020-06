Accostato in sede di mercato alla Juventus, Donny Van de Beek è destinato a proseguire la sua carriera lontano dall’Ajax. Come riporta il Times, il centrocampista olandese è sedotto dall’idea di vestire la maglia del Manchester United, dopo l’interruzione della trattativa con il Real Madrid. Infatti, i Blancos avevano trovato un accordo di massima con i Lanceri per una cifra vicina ai 55 milioni di euro, salvo poi l’intervento di Zidane che bloccò tutto. Adesso ci sono i Red Devils in pole, e sarebbero disposti ad investire 40 milioni di euro per Van de Beek, constatato il massiccio calo dei prezzi dovuto all’emergenza coronavirus.