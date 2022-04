1









C'è anche il Manchester United sulle tracce di Paulo Dybala. Lo assicura il Sun, secondo cui nelle prossime settimane i Red Devils potrebbero fare un nuovo tentativo per la Joya, che già nel 2019 sembrava destinato a raggiungere Old Trafford nell'ambito di uno scambio che avrebbe portato Romelu Lukaku a Torino, poi saltato proprio per la volontà dell'argentino di restare in bianconero. A spingere per l'avvio di una trattativa, questa volta, sarebbe il nuovo allenatore degli inglesi Erik Ten Hag, che avrebbe chiesto esplicitamente alla società l'attuale numero 10 della Juve approfittando dell'occasione a parametro zero, pur con la consapevolezza del forte interesse per il giocatore dell'Inter di Beppe Marotta.



Ma gli intrecci sull'asse Torino-Manchester non si limitano al fronte Dybala. Sempre secondo il tabloid inglese, infatti, i Red Devils hanno messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic, vecchio pallino della stessa Juve che al termine della stagione dovrebbe lasciare la Lazio dopo sette anni. Il serbo, a cui dall'Inghilterra è già pervenuta un'offerta, andrebbe a sostituire l'uscente Paul Pogba, a sua volta accostato ai bianconeri per un possibile ritorno all'ombra della Mole. Tutte piste che potrebbero scaldarsi a breve, magari scatenando anche una sorta di "effetto domino". Il mercato estivo si preannuncia fin da ora particolarmente intenso.