La Juventus può cominciare a sperare nel grande ritorno. Infatti, ​secondo quanto raccolto dal Daily Star, Paul Pogba sarebbe stato escluso dalla lista stilata dal Manchester United per il camp di allenamento in Spagna, a Marbella, che avrà inizio questa mattina. Il francese dunque non farà parte della spedizione della compagine di Solskjaer e la cessione diventa sempre più concreta. Sul giocatore, oltre agli interessi dei bianconeri, c'è sempre forte il Real Madrid. Quest'estate, sarà senz'altro molto bollente, sul mercato, per quanto riguarda Pogba.