Il prescelto. Sembra questa la connotazione che la Juventus ha deciso di appiccicare a Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo da tempo in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto. In assenza di Arthur mancano spunti, qualità, palleggio e costruzione, per questo l’ex Milan può fare al caso di Pirlo, che ne stima le doti. La Juve sta programmando un nuovo assalto per l’estate ma deve fare attenzione alla concorrenza: stando a quanto riporta Tuttosport, c’è anche il Manchester City sulle tracce di Locatelli.