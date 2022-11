Un buon periodo quello che sta vivendo Nicolòal. Il centrocampista di proprietà dellaè stato praticamente sempre in campo in questa prima parte di stagione con la squadra brianzola, dove sta trovando la continuità che lo stesso club bianconero auspicava per favorire la sua crescita. Al termine dell'annata, comunque, sarà la Vecchia Signora a stabilire il suo futuro: il classe 2001, da parte sua, sarebbe felicissimo di restare a Torino ma, qualora la Juve decidesse di non trattenerlo, potrebbe vivere una nuova esperienza in. Come riportato da Calciomercato.com, sono diversi i club che lo stanno monitorando fin da ora: per il match tra Monza e Verona era presente sugli spalti persino un emissario del, rimasto positivamente impressionato dalla sua prestazione. Ad oggi il desiderio della Juve è quello di blindarlo e di puntare su di lui per il futuro, ma la decisione finale sarà presa solo al termine della stagione.