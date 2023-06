Le parole di Luca, CEO di Renault, a La Politica nel Pallone:"Zidane l’ho incrociato un paio di volte con immenso piacere. Lui è testimonial Alpine e io sono un tifoso juventino. Sarebbe un piacere se venisse da noi. Sinceramente non ho idea di quale squadra allenerà. Qui in Francia lui è un personaggio di altissima statura, rappresenta l’uomo che è riuscito venendo dal nulla. Noi vogliamo essere associati a questa idea, partire dal basso per crescere e arrivare alla vetta. Io seguo la Juve e il Pescara, i tifosi bianconeri saranno un pochino tristi ora ma è una grande società, quindi presto torneremo dove meritiamo di stare. Non perdiamo la fede juventina".