Ladovrà subito concentrarsi sul prossimo impegno europeo, quello contro ilI bianconeri giocheranno in trasferta martedì alle 18:45. Gli avversari arrivano da due sconfitte consecutive; il Maccabi infatti, oltre ad aver perso proprio con la Juve settimana scorsa, sono reduci anche dalla battuta d'arresto in campionato, dove sono stati battuti perGli ospiti erano rimasti in 10 già dal primo tempo e nonostante il ko sono ancora primi in classifica aspettando che giochino i rivali del Maccabi Tel-Aviv, a quota 13 punti.