Ha lasciato il campo dell'Allianz Stadium una settimana fa tra i fischi dei tifosi Manuel, protagonista di una prestazione ancora una volta sotto tono, non degna di nota. Poi Massimilianolo ha difeso, dopo l'episodio dello Stadium, Manuel invece ieri sera ha rivelato che i fischi fanno parte del gioco ma l'importante è superarli. Lo stesso Lucianopresentandosi da CT della Nazionale ha detto di vederlo bene come caratteristiche nel ruolo di regista.Già, il regista, proprio il ruolo in cui lo sta provando Massimiliano Allegri ma che fa discutere i tifosi. Manuel infatti si inserisce bene, collabora nella costruzione delle azioni ma non riesce ad essere preciso. Lo ha dimostrato anche ieri sera con quel lancio a scavalcare la difesa dell'Empoli per lo scatto di Arek Milik, pallone lungo e facile preda di. La domanda sorge spontanea:Secondo i tifosi no, ma secondo Allegri e Spalletti in questa posizione il classe '98 può dare tanto. Ecco quindi che le prossime partite daranno decisive.