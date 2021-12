Brutte notizie per Juventus e Roma: stando al Sun, il Liverpool stringe per il centrocampista svizzero, Denis, in scadenza con il Borussia Monchengladbach. Contratto fino a giugno 2022 e tanta voglia di fare il salto, così il mediano sta convincendo tutti. Alla Juve piace, ma non solo a lei e la concorrenza si è fatta un po' più fitta...