La concorrenza si fa interessante. Perché stando a quanto riporta il Sun, anche il Liverpool sarebbe pronto a piombare su Rodrigo De Paul, avendo già in serbo un’offerta da 30 milioni di euro. Un’altra big sul centrocampista dell’Udinese, all’ennesima stagione della consacrazione, pronto a spiccare il volo verso lidi più blasonati. In Serie A è stato spesso accostato all’Inter e alla Juventus, che in estate ha preferito investire i suoi capitalo su altri elementi, come Federico Chiesa e Alvaro Morata.