Quella di ieri sera non è stata una delle migliori prestazioni di Federico Chiesa, apparso sottotono nel match contro il Bologna. Questo però non è bastato a distogliere le attenzioni del Liverpool, ancora in attesa di capire quali saranno le sorti di Salah. Proprio per questo, i Reds resatano vivi sull'attaccante bianconero, che però sembra destinato a restare ancora all'ombra della Mole.