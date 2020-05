La Juventus sta seguendo ormai da tempo il centrocampista classe '98 del Lione Houssem Aouar. Secondo quanto riporta L’Equipe, sembra ormai certa la cessione del giocatore da parte del club francese, che proprio in occasione della sfida di Champions contro i bianconeri aveva provato a piazzare il proprio talentino. Ci sarà tempo per riaprire i dialoghi, con il ritorno previsto per agosto, ma quel che è certo è che la Juve dovrà guardarsi anche dalla concorrenza di Manchester City e Psg. Il prezzo di Aouar parte da 50 milioni.