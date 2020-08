Se la Juve ha messo gli occhi su Aouar, Cherki e Dembelé che questa sera saranno in campo contro i bianconeri con la maglia del Lione, il club francese segue invece Blaise Matuidi che come scrive Tuttosport è un pallino del presidente Aulas, sempre un osso duro sul mercato. Il contratto di Matuidi scade nel 2021 dopo il rinnovo dello scorso gennaio e al termine della prossima stagione può lasciare la Juventus a parametro zero, se la Juve non rinnova ancora.