Aouar, il sogno. Nonostante la sconfitta ieri sera del suo Lione, nella mente (e nel cuore) dei tifosi della Juventus è rimasto soprattutto quel talento con la maglia numero otto. Un maghetto, per giocate e qualità. Un uomo, per responsabilità e fascia al braccio nonostante la giovanissima età. Ecco perché in tanti, dopo aver visto la prestazione contro il Bayern, adesso non hanno più dubbi: la Juve deve ripartire da quel giocoliere che tanto bene ha fatto ieri sera e tanto male fece ai bianconeri, in quel doppio confronto agli ottavi di finale che dopo il percorso del Lione - forse - brucia meno nei ricordi. Dai social, ovviamente, in pochi si sono preoccupati della situazione finanziaria di Agnelli&Co: un solo grido ha unito tutti, quello del talento di Aouar. Leggi i commenti.