In casa Juve si sta preparando al meglio la prossima gara di campionato contro la Samp, con Max Allegri che però sarà costretto a fare delle scelte forzate a causa delle numerose assenze. A quelle già pronunciate dei giorni precedenti si è aggiunta anche quella di Leonardo Bonucci nella giornata di ieri che, nel frattempo è stato preso di mira dai tifosi juventini sui social. La motivazione sta in un suo like messo ad un video che ritrae il gol di Casemiro realizzato nella finale di Cardiff del 2017, quando proprio lo stesso Bonucci con una deviazione sfortuita beffò Gigi Buffon. Immediata la reazione dei tifosi che, hanno replicato con frasi del tipo: 'E' anche colpa tua se lo abbiamo subito', oppure: 'Questo non sa neanche dove si trova'.