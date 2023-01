"Siamo solo alle battute iniziali, ma può arrivare una forte accelerata nelle prossime ore". Scrivevamo così questa mattina ( QUI L'ARTICOLO ) relativamente alla situazione di Weston, che ormai da settimane viene indicato come il principale candidato a salutare ladurante il mercato di gennaio. Ecco, quello "sprint" sembra essersi materializzato. Protagonista il, meta di diversi statunitensi tra cui lo stesso tecnico Jesse- Stando alle indiscrezioni emerse in serata da più fonti, sono in corso le trattative tra il club inglese e i bianconeri per definire i termini del possibile affare, così come le discussioni con l'entourage del giocatore per l'eventuale contratto. Le prossime ore, quindi, potranno essere decisive, considerando che McKennie sembra già aver detto "sì" alla proposta degli inglesi. E la Vecchia Signora - che per lui chiede almeno- resta in attesa: la cessione del centrocampista, infatti, aprirebbe le porte a un potenziale colpo in entrata, con Massimilianoche spinge sempre per avere un nuovo esterno destro.