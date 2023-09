Mancano poche ore al calcio d'inizio della gara dell'Allianz Stadium tra. I bianconeri reduci dalla brutta prestazione del Mapei Stadium contro il Sassuolo hanno il dovere di riscattarsi, sia a livello collettivo che singolarmente. Primo tra tutti il portiere polacco Wojcechche a Reggio Emilia è stato protagonista in negativo della gara. Insicuro e poco reattivo, quel passaggio killer a Federico Gatti valso l'autorete è la conclusione della sua giornata al Mapei. Questa sera sarà ancora lui il portiere titolare della Juventus con l'obiettivo di non ripetere la performance di domenica. Non solo il polacco però- Andando per reparti, un'occasione importante la avrà anche Daniele, che vestirà la maglia da titolare al posto di Federico Gatti. Si è parlato di un rinnovo contrattuale per Rugani che si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa e oggi avrà una grande opportunità. Occasione anche per Andreache dopo la performance della prima giornata con l'assist perfetto non si è più messo in mostra, questa sera potrebbe essere scelto da Massimiliano Allegri per una maglia da titolare. Occasione d'oro anche per Arek, il polacco sceso nelle gerarchie di Max verosimilmente sarà tra i giocatori scelti dal primo minuto. Ha sempre dimostrato di non lasciarsi scappare le occasioni come queste, vedremo se confermerà questo dato. Certo, prendere il posto di Dusan Vlahovic così in forma non sarà semplice.