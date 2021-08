"​Il gruppo si è ritrovato oggi, nel pomeriggio, al Training Center, dopo un giorno di riposo concesso da Mister Allegri dopo il Trofeo Berlusconi di sabato sera. I giocatori rientrati oggi al JTC (Alex Sandro, Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Chiesa, Cuadrado e Danilo) hanno svolto e svolgeranno anche nella giornata di domani allenamento individuale come da indicazioni del protocollo vigente. Il resto della squadra si è focalizzato nel lavoro con la palla in una seduta mista, atletica e tecnica, con esercitazioni sul possesso. McKennie ha svolto l'intera seduta in gruppo. Domani, invece, appuntamento in campo già dal mattino."

Questo il report ufficiale della giornata di oggi da parte della Juventus. Domani alla Continassa avranno luogo le visite mediche degli ultimi nazionali rientrati, a partire dalle 8:30, e la squadra di mister Allegri si allenerà sia al mattino che al pomeriggio.