Come racconta Tuttosport, per Pogba magari servirà qualche giorno in più, però i segnali conducono tutti al lieto fine. Merito del lavoro sotto traccia di Nedved, entrato in azione in tempi non sospetti per sfruttare l’impasse del Psg, negli ultimi mesi concentrato unicamente sull’affaire Mbappé . Il pressing del vicepresidente bianconero ha messo la Juventus in una posizione di forza, soprattutto perché Pogba è intrigato dal grande ritorno, però nessuno sottovaluta il Psg.