Come racconta Tuttosport, Vlahovic sta vivendo bene questo momento di passaggio, tra una partenza con il botto e un calo successivo a livello di concretezza offensiva, che però non macchiano il messaggio di fondo: con 27 reti distribuite in 40 partite stagionali tra Fiorentina e Juve (più 6 assist), quella in corso è già ora l’annata più ricca della giovanissima carriera di Vlahovic, ben oltre i 21 squilli del 2020-21 in maglia viola. Per il quotidiano, "Con la Juventus i gol sono 7 in 16 presenze, non una media da bomber indiscusso - non bastano due gare per una magia - ma il lavoro quotidiano condotto da Massimiliano Allegri per sgrezzare il talento e ripulire il suo calcio dalla frenesia di voler lasciare il segno è destinato a dare frutti in prospettiva".