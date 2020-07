Arthur Melo scriverà presto la parola fine sulla sua avventura Barça, ma lo farà nel peggiore dei modi: sanzionato dal club, ferito per il trattamento e con la sensazione che tutti abbiano perso un'eccellente opportunità. Il lamento di Arthur, spiega Sport, è legato al fatto che il brasiliano crede di lasciare la squadra nel suo momento migliore, quando il suo calcio ha iniziato a consolidarsi. Anche Quique Setién si era congratulato con lui per la prestazione contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu, nonostante la sconfitta, salvo poi escluderlo dalla cessione in avanti. Arthur è rammaricato di essersi fermato nel suo momento migliore e, si legge ancora, "il giocatore ritiene inoltre che il suo ambientamento personale e il suo adattamento alla città fossero quelli ideali per continuare al Barça: aveva iniziato a studiare catalano e consolidato il suo rapporto di coppia". Ma ora tutto è cambiato e lui vede solo bianconero, da qui il caso...