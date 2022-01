Come riportato da Calcio e Finanza, il titolo della Juventus è crollato in Borsa dopo la notizia dell’infortunio di Federico Chiesa. L'esterno offensivo bianconero, uno degli alfieri della squadra di Allegri, ha infatti chiuso la stagione con sei mesi di anticipo a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.



Il titolo del club bianconero ha perso il 4,08%, chiudendo la giornata a 0,3434 euro per azione: si tratta del quarto giorno consecutivo in perdita per le azioni della Juventus, con un ritorno verso i minimi fatti segnare nel 2017. Ancora alti i volumi, con 15,07 milioni di pezzi scambiati su una media quotidiana negli ultimi tre mesi pari a 12,9 milioni.