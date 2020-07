Quattro gol incassati, non proprio un fatto di tutti i giorni. Non accadeva dalla finale di Champions League del 2017, ma non solo. La Juve con il ko contro il Milan ha "battuto" un altro record negativo, come riporta il sito bianconero: "Prima di oggi, era da ottobre 2013 (contro la Fiorentina) che la Juventus non subiva tre gol nel giro di cinque minuti di gioco in Serie A (quattro in quell'occasione). Sempre quella gara fu l'ultima in cui i bianconeri vennero sconfitti dopo essere andati in vantaggio di due gol in Serie A. Curiosamente, stesso punteggio finale".