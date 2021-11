La Juventus aveva rialzato la cresta con quel filotto di 4 vittorie consecutive più pareggio con l'Inter. Dal terzultimo posto maturato nei primi 4 turni di Serie A, era risalita fino al sesto. Poi però, il doppio ko contro Sassuolo e Verona. La ridiscesa da 6° a 7° posto in settimana, il crollo da 7° a 9° nel weekend.



Ebbene sì, la sconfitta per 2-1 patita al Bentegodi ha fatto sì che la Juve ora si trovi in nona posizione, scavalcata dalla Fiorentina (vittoriosa in grande stile sullo Spezia) e dallo stesso Hellas, che l'aggancia e si gode la miglior differenza reti (+4 scaligero contro "zero perfetto" dei bianconeri). A pari punti con la squadra di Allegri pure Bologna ed Empoli, vittoriosi contro Cagliari e Sassuolo, che però rimangono dietro in virtù del -5 di differenza reti.



LA CLASSIFICA DELLA SERIE A DOPO 11 GIORNATE

Napoli 31

Milan 31

Inter 24

Roma 19

Atalanta 19

Lazio 18

Fiorentina 18

Verona 15

Juventus 15

Bologna 15

Empoli 15

Torino 14

Sassuolo 14

Udinese 11

Sampdoria 9

Venezia 9

Genoa 8

Spezia 8

Salernitana 7

Cagliari 6