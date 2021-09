Il suo è un presente da, in attesa di capire verso quale modulo "definitivo" sfocieranno gli esperimenti tattici di Massimiliano, ancora in cerca di una quadra che probabilmente gli infortuni di Pauloe Alvaronon aiuteranno a trovare in tempi rapidi. Eppure Federicopiace molto al tecnico livornese, che in più occasioni ha già fatto capire di avere fiducia in lui nonostante le prestazioni non sempre all'altezza di cui si è reso protagonista anche nelle prime uscite stagionali.Anche per il numero 20 della Juventus, dunque, la sicura assenza nelle prossime settimane dei due attaccanti titolari potrà rappresentare un momento di svolta, tanto che lui stesso si è "candidato" a occupare un posto nella linea avanzata della squadra, come già fatto incon Roberto. "Non sarebbe assolutamente un problema" ha sostenuto Bernardeschi, pur sottolineando di non poter giocare come unafisica, ma rapida e di palleggio. "Vediamo che cosa deciderà l'allenatore. Siamo in tanti per un posto sulla fascia destra, ma io sono un calciatore che si adegua e quindi non mi pesa giocare a sinistra" ha aggiunto, lasciando le porte aperte a qualsiasi possibilità e dimostrando, almeno a parole, di sapersi adattare a diversi contesti.Giocare a, diceva: su quella fascia lo si è visto proprio nella partita di domenica contro la Sampdoria, quasi dimenticando il suo ruolo naturale di ala destra. Difficile capire, al momento, se quella posizione potrà diventare per lui una consuetudine, soprattutto con la rosa al completo. Da una parte o dall'altra, intanto, probabilmente già da mercoledì contro ilBernardeschi sarà chiamato a mettere in campo una prova di sostanza ed esperienza, per non far rimpiangere gli assenti e magari sentire di nuovo l'ebbrezza di uscire tra gli applausi.